Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що відсутність повітряних тривог у Москві під час атак може бути свідомим рішенням Кремля, спрямованим на уникнення паніки та публічного визнання проблем.

Чому в Росії не вмикають повітряну тривогу під час атак дронів

Ігор Рейтерович підкреслив, що існує дві можливі причини відсутності системи оповіщення: або вона технічно недосконала, або ж влада свідомо не активує її, щоб не демонструвати вразливість.

Він зазначив, що запуск повітряної тривоги автоматично означав би публічне визнання масштабної атаки, чого в Кремлі намагаються уникати.

Важливо! Українські дрони атакували Москву. Це продемонструвало вразливість російської столиці та обмеженість системи ППО. Унаслідок ударів у місті фіксували вибухи та перебої в роботі інфраструктури. Ці атаки мають як військовий, так і символічний ефект, підриваючи відчуття безпеки в російському тилу та показуючи, що Кремль не здатен повністю захистити столицю.

Політолог також звернув увагу, що російська влада намагається локалізувати інформацію про удари, аби вони не поширювалися за межі окремих районів. За його словами, офіційні повідомлення часто зводяться до заяв про нібито успішну роботу ППО та мінімальні наслідки.

Політолог про атаки по Москві: дивіться відео

А яка буде реакція росіян? Ніякої не буде. Тому що це населення, у якого абсолютно не вистачить сміливості вийти на вулиці, висунути якісь претензії й так далі,

– сказав Рейтерович.

Він навів приклади прикордонних регіонів Росії, де невдоволення серед населення почало з'являтися лише після тривалих обстрілів і відсутності системи оповіщення.

До слова, Кремль визнав масовану атаку українських дронів на Москву 18 червня 2026 року і, ймовірно, використає її як привід для виправдання посилення ударів по Україні. Російське керівництво вже формує інформаційні підстави для нових атак, однак Росія і без цього раніше нарощувала інтенсивність ударів.