Политолог Игорь Рейтерович рассказал "24 Каналу", что отсутствие воздушной тревоги в Москве во время атак может быть сознательным решением Кремля, направленным на предотвращение паники и публичного признания проблем.

Почему в России не включают воздушную тревогу во время атак дронов

Игорь Рейтерович подчеркнул, что существует две возможные причины отсутствия системы оповещения: либо она технически несовершенна, либо власти сознательно не активируют её, чтобы не демонстрировать уязвимость.

Он отметил, что запуск воздушной тревоги автоматически означал бы публичное признание масштабной атаки, чего в Кремле стараются избежать.

Важно! Украинские дроны атаковали Москву. Это продемонстрировало уязвимость российской столицы и ограниченность системы ПВО. В результате ударов в городе фиксировались взрывы и перебои в работе инфраструктуры. Эти атаки имеют как военный, так и символический эффект, подрывая чувство безопасности в российском тылу и показывая, что Кремль не способен полностью защитить столицу.

Политолог также обратил внимание, что российские власти пытаются локализовать информацию об ударах, чтобы она не распространялась за пределы отдельных районов. По его словам, официальные сообщения часто сводятся к заявлениям о якобы успешной работе ПВО и минимальных последствиях.

Политолог об атаках на Москву: смотрите видео

А какова будет реакция россиян? Никакой не будет. Потому что это население, у которого совершенно не хватит смелости выйти на улицы, выдвинуть какие-то претензии и так далее,

– сказал Рейтерович.

Он привёл примеры приграничных регионов России, где недовольство среди населения начало появляться лишь после длительных обстрелов и отсутствия системы оповещения.

К слову, Кремль признал массированную атаку украинских дронов на Москву 18 июня 2026 года и, вероятно, использует её как повод для оправдания усиления ударов по Украине. Российское руководство уже формирует информационную основу для новых атак, однако Россия и без этого ранее наращивала интенсивность ударов.