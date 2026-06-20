Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Смотрите также "Союзники этого не предвидели: как Украина меняет геополитику Европы"

На что способен враг?

Аналитики напомнили слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что российская противовоздушная оборона якобы демонстрирует "высокие" показатели работы "несмотря ни на что". Они прозвучали как раз после массированной атаки украинских БПЛА на Москву.

Вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым они пригрозили дальнейшими регулярными ударами по Украине. Таким образом, по мнению аналитиков, российское руководство начало создавать информационные предпосылки для продолжения и усиления массированных атак.

Кремль, вероятно, использует украинские удары по Москве 18 июня, чтобы оправдать повторные разрушительные широкомасштабные серии ударов России по Украине. Однако российские военные уже значительно усиливали свою ударную кампанию задолго до атаки 18 июня,

– предполагают аналитики.

В то же время некоторые россияне подчеркивали якобы успехи ПВО, однако критиковали власти за отсутствие инвестиций в защиту от беспилотников и призывали свои войска продолжить атаки по украинским городам.

Напомним, что атаку БПЛА по Москве 18 июня назвали одной из самых массовых за последние два года. Российские власти утверждали, что вблизи их столицы было сбито около 194 дронов.

Однако другие беспилотники всё же достигли своих целей, в частности нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Предварительно известно, что на территории предприятия возникло не менее пяти очагов пожара. А в аэропортах тогда отменили более полутысячи рейсов.