Об этом пишет пропагандистское издание "РИА".

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Как Россия отразила самую массированную атаку на Москву?

По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу было сбито около 194 дронов, а работа систем противовоздушной обороны продолжалась в течение ночи.

Российские СМИ назвали эту атаку самой массированной для Москвы за последние два года. Для сравнения: во время одной из предыдущих крупных атак в мае было сбито 81 беспилотник, а в июне — 78.

Несмотря на заявления об успешной работе ПВО, часть дронов достигла своих целей. Генеральный штаб ВСУ сообщил о повторном поражении Московского нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, на территории предприятия возникло не менее пяти очагов пожара. Сообщается, что огонь охватил установку первичной переработки нефти, объекты вторичной переработки и резервуарный парк. Московский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом столицы РФ и российской армии.

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди "Мадяр" заявил, что к проведению операции были привлечены подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины и Главного управления разведки.

Напомним, кроме Московского НПЗ, под удар попала нефтебаза "Гуково" в Ростовской области России, где после попаданий вспыхнул пожар. Объект используется для хранения и перевалки топлива, необходимого для обеспечения российской армии.

Также были поражены автомобильный мост через реку Калка вблизи Гранитного в Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возле Роздольного в оккупированном Крыму, которые враг использовал для военной логистики. Под удары попали командный пункт оккупантов в районе Соледара, а также склады горючего в Мариуполе, Пятиполье и склад материально-технического обеспечения вблизи Бойковского.

Кроме того, разведка подтвердила результаты предыдущих атак: на станции "Палкино" в Ярославской области уничтожено семь резервуаров, в Волгоградской области повреждены резервуары и нефтепровод, а на терминале "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае поражено пять крупных резервуаров.