Про це пише пропагандистське видання "РИА".

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Як Росія відбивала наймасованішу атаку по Москві?

За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, на підльоті до міста було знешкоджено близько 194 дронів, а робота систем протиповітряної оборони тривала протягом ночі.

Російські ЗМІ назвали цю атаку наймасовішою для Москви за останні два роки. Для порівняння, під час однієї з попередніх великих атак у травні було збито 81 безпілотник, а в червні – 78.

Попри заяви про успішну роботу ППО, частина дронів досягла своїх цілей. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про повторне ураження Московського нафтопереробного заводу. За попередніми даними, на території підприємства виникло щонайменше п'ять осередків пожежі. Повідомляється, що вогонь охопив установку первинної переробки нафти, об'єкти вторинної переробки та резервуарний парк. Московський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом столиці РФ і російської армії.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді "Мадяр" заявив, що до проведення операції були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Нагадаємо, окрім Московського НПЗ, під удар потрапила нафтобаза "Гуково" у Ростовській області Росії, де після влучань спалахнула пожежа. Об'єкт використовується для зберігання та перевалки пального, необхідного для забезпечення російської армії.

Також уражено автомобільний міст через річку Калка поблизу Гранітного на Донеччині та залізничний міст через Північнокримський канал біля Роздольного в окупованому Криму, які ворог використовував для військової логістики. Під удари потрапили командний пункт окупантів у районі Соледара, а також склади пального в Маріуполі, П'ятипіллі та склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Бойківського.

Крім того, дорозвідка підтвердила результати попередніх атак: на станції "Палкіно" в Ярославській області знищено сім резервуарів, у Волгоградській області пошкоджено резервуари та нафтопровід, а на терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї уражено п'ять великих резервуарів.