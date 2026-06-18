Об этом сообщает "24 Канал " со ссылкой на Telegram-каналы.
Смотрите также "Призраки" ГУР нанесли сокрушительные удары по оккупантам: уничтожена техника, боеприпасы и горючее
Что произошло в Гуково?
Ночью 18 июня дроны долетели до города Гуково в Ростовской области и поразили местную нефтебазу. К слову, местный губернатор сообщил о повреждении тепловоза и возгорании двух коммерческих объектов в результате атаки.
Жители города рассказывают в видео, что дрон некоторое время кружил над городом. Что в это время делала российская ПВО, они не уточняют. На кадрах видно интенсивное пламя и большие чёрные столбы дыма, уходящие в самое небо.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Пожар на нефтебазе в Гуково: смотрите видео
Атаки на нефтяную инфраструктуру России
В воскресенье, 14 июня, жители Ярославской области стали свидетелями очередной атаки дронов. Беспилотники нанесли удар по нефтебазе в Рыбинске. После успешных ударов на объекте вспыхнул пожар.
Накануне, 12 июня, в российском Нижнекамске в Татарстане также произошёл масштабный пожар после атаки беспилотников. Под ударом оказался нефтехимический комплекс "Нижнекамскнефтехим".