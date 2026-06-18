Об этом сообщили в ГУР МО.

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Что известно об операциях спецподразделения "Призраки"?

"Призраки" ГУР в апреле и мае 2026 года успешно уничтожили логистику врага. В результате украинских атак у оккупантов заблокированы пути поставок боеприпасов и топлива.

Горит всё вражеское – горючее, боеприпасы, техника и другие ресурсы, которые не попадут к вражеским подразделениям,

– заявили в ГУР.

ГУР нанесло удар по оккупантам: смотрите видео

В ГУР сообщили, что россияне также замедляют перемещение резервов, а удары БПЛА привели к снижению боеспособности вражеских войск.

Удары БПЛА по оккупантам / Фото ГУР

Украинские военные подчеркнули, что враг может менять маршруты, рассредоточивать ресурсы и пытаться скрыть передвижения, однако "Призраки" и в дальнейшем будут выявлять критические звенья и уничтожать их.

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В ночь на 14 июня, а также в течение 13 июня подразделения Сил обороны атаковали ряд военных объектов россиян на оккупированных территориях и не только. В частности, был поражен НПС в Ярославской области.

Также разведка подтвердила результаты атаки на терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае 13 июня. Подтверждено повреждение трех резервуаров типа РВС-40000, трубопровода и наливных стендеров на причалах № 5 и 6.

Украинские дроны нанесли удар по Московскому НПЗ в районе Капотни утром 16 июня. Известно, что это один из ключевых поставщиков топлива в Московскую область.

Полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал "24 Каналу", что Силы обороны выбрали определенный азимут, по которому пролетели БПЛА. Большинство дронов россияне сбили, но им не удалось отразить атаку всех беспилотников.