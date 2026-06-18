Про це повідомили в ГУР МО.

Дивіться також Росіяни сховали літаки й кораблі від ГУР: ексклюзивні кадри дрона Magura, якого боїться ворог

Що відомо про операції спецпідрозділу "Примари"?

"Примари" ГУР у квітні та травні 2026 року успішно знищили логістику ворога. Внаслідок українських атак в окупантів заблоковані шляхи постачання боєприпасів та пального.

Горить все вороже – пальне, боєприпаси, техніка та інші ресурси, які не потраплять до ворожих підрозділів,

– заявили в ГУР.

ГУР вгатили по окупантах: дивіться відео

У ГУР повідомили, що росіяни також сповільнюють переміщення резервів, а удари БпЛА призвели до зниження спроможностей ворожих військ.

Удари БпЛА по окупантах / Фото ГУР

Українські військові наголосили, що ворог може змінювати маршрути, розосереджувати ресурси та намагатися приховати пересування, однак "Примари" й надалі виявлятимуть критичні ланки й знищуватимуть їх.

Інші новини про удари українських військових по окупантах

У ніч проти 14 червня, а також упродовж 13 червня підрозділи Сил оборони атакували низку військових об'єктів росіян на окупованих територіях і не тільки. Зокрема, була уражена НПС у Ярославській області.

Також дорозвідка встановила результати атаки на термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї 13 червня. Підтверджено пошкодження трьох резервуарів типу РВС-40000, трубопроводу та наливних стендерів на причалах №5 та 6.

Українські дрони вдарили по Московському НПЗ в районі Капотня вранці 16 червня. Відомо, що це один з ключових постачальників палива до Московської області.

Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що Сили оборони обрали певний азимут, по якому пролетіли БпЛА. Більшість дронів росіяни збили, але їм не вдалося відбитися від усіх безпілотників.