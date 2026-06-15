Журналістка 24 Каналу Софія Трощук розповіла про те, як команда операторів вдосконалює платформу.

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Як морські дрони змінили хід війни?

31 грудня 2024 року дрон Magura вперше збив 2 гелікоптери та один безпілотник, а ще за 3 місяці – винищувач, підтвердивши статус повноцінної платформи ППО. Після цих втрат росіяни повністю припинили використання гелікоптерів у цьому районі – вже майже 1,5 року не фіксують жодного вильоту, хоча авіація загалом ще продовжує діяти.

Командир Group 13 ГУР МО України "Тринадцятий" зазначає, що збивати літаки вдається лише зрідка – дрон надто малий, а літак занадто швидкий. Росіяни намагаються вибудувати протидію, але без суттєвого ефекту.

Дрон Magura. Фото 24 Каналу

Спочатку шукали просто вмотивованих людей, зараз – точково, зі специфічними знаннями. Більшість ніколи не були пов’язані з морською службою. Але на сьогодні це команда найкращих фахівців своєї справи. Що стосується впливу на противника – зерновий коридор працює, російська логістика через Босфор порушена, тепер вони змушені йти через Балтику,

– пояснив "Тринадцятий".

Наразі жодного російського військового судна в Чорному морі немає: всі боєздатні кораблі сховані в Новоросійську, але й туди дістають українські удари.

Чому морські дрони стали однією з найбільших проблем для Росії: дивіться у відео

Що ще відомо про роботу дронів у Чорному морі?

Румунія прагне уникнути інцидентів, подібних до недавніх подій у порту Констанца, тому ініціює переговори з Україною щодо безпеки морських дронів.

Міністр оборони Румунії Раду Міруце заявив про намір запропонувати українській стороні налаштувати програмне забезпечення морських дронів Magura та SeaBaby таким чином, щоб у разі втрати керування вони автоматично самознищувалися, не досягаючи територіальних вод Румунії. Згідно з пропозицією дрони мають активувати функцію при наближенні на відстань 22 кілометри