Полковник ЗСУ у запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що в Москві зараз особливо щільна протиповітряна оборона. Але Сили оборони України таки змогли пробитися до НПЗ.

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Як вдалося пробити ППО в Москві?

За словами Світана, пробити одну із найщільніших систем ППО в Росії – це завжди чудова робота. Українські професіонали змогли знайти коридор, по якому вдалося добратися до Московського НПЗ.

Очевидно, що Сили оборони обрали певний азимут, по якому пролетіли дрони. Більшість дронів росіяни збили, але їм не вдалося відбитися від усіх безпілотників.

Коефіцієнт насичення московської ППО зараз десь під 700. Якщо говорити грубо, то в разі одномоментного пуску вони зможуть перехопити одразу 700 цілей. Тому потрібно завести більш ніж 700 цілей з усіх боків, щоб пробити ППО. Зрозуміло, якщо рухатися по одному азимуту; десь низько пролетіти; то для цього потрібно буде значно менше безпілотників,

– зазначив Світан.

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Додамо, вже відомо, що на Московському НПЗ вдалося уразити ЕЛОУ-АВТ-6. Це ключова промислова установка, де переробляють сиру нафту. Від неї залежить робота підприємства. Вже були повідомлення, що тамтешній НПЗ призупинив роботу через атаку дронів.