Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

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До чого вдасться ворог?

Аналітики нагадали слова речника Кремля Дмитра Пєскова про те, що російська протиповітряна оборона нібито має "високі" показники роботи "попри все". Вони прозвучали якраз після масованої атаки українських БпЛА на Москву.

Разом із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим вони пригрозили подальшими регулярними ударами по Україні. Так, на думку аналітиків, російське керівництво почало створювати інформаційні передумови для продовження та посилення масованих атак.

Кремль, ймовірно, використає українські удари по Москві 18 червня, щоб виправдати повторні руйнівні широкомасштабні серії ударів Росії по Україні. Однак російські військові вже значно посилювали свою ударну кампанію задовго до атаки 18 червня,

– припускають аналітики.

Водночас деякі росіяни наголошували на нібито успіхах ППО, однак критикували владу за відсутність інвестицій у захист від безпілотників та заохочували свої війська продовжити атаки по українських містах.

Нагадаємо, що атаку БпЛА по Москві 18 червня назвали однією з наймасовіших за останні два роки. Російська влада стверджувала, що біля їхньої столиці було знешкоджено близько 194 дрони.

Однак інші безпілотники все ж досягнули своїх цілей, зокрема вдарили по Московському нафтопереробному заводу. Попередньо відомо, що на території підприємства виникало щонайменше п'ять осередків пожежі. А в аеропортах тоді скасували понад півтисячі рейсів.