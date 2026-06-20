Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що українські дрони та досвід ведення сучасної війни дають змогу Україні посилювати свій міжнародний вплив. Київ має свої "карти" та успішно їх використовує.

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Удари по Москві дають потрібний ефект

За словами Тимочка, вже були влучні зауваження, що Україна відкривала та закривала саміт G7 вибухами в Росії. Це справило враження на європейських та американських партнерів. Вони такого не очікували. Відповідно їхня підтримка зростає.

Такі успішні удари впливають на вподобання європейців та американців. Це змушує їхніх політиків, якщо не адаптовувати, то посилювати свої позиції. Паливна криза та системні удари по Росії точно не додають Путіну впевненості,

– зазначив Тимочко.

При цьому в Кремлі неохоче коментують нещодавно удари по Москві. Лиш нещодавно речник Дмитро Пєсков розповідав, що система ППО демонструє високі показники збиття, та погрожував продовжити масовані удари по Україні.

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