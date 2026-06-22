Щоб заповнити нестачу у своєму поріділому війську, влада вдається до силових дій – чоловіків масово виловлюють просто на вулиці, а потім змушують підписувати контракти з міноборони.

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Скільки російських військових і техніки знищено з початку війни?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 22 червня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 393 140 (+1 190) осіб;

танків – 12 050 (+1);

бойових броньованих машин – 24 805 (+8);

артилерійських систем – 44 530 (+51);

РСЗВ – 1 886 (+1);

засоби ППО – 1 437 (+2);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 712 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 366 164 (+2 015);

крилаті ракети – 4 787 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 110 201 (+384);

спеціальна техніка – 4 321 (+5).

Втрати росіян у війні на 22 червня 2026 рік / Фото Генштаб

У Росії знову заговорили про можливу мобілізацію, однак Кремль поки не оголошує її офіційно.

За словами військового експерта Сергія Грабського, наразі влада поповнює втрати на фронті за рахунок грошових виплат, вербування та інших прихованих методів.

Експерт вважає, що Путін намагатиметься якомога довше відкладати нову хвилю мобілізації, адже вона може спровокувати відтік працездатного населення, посилити дефіцит кадрів і вдарити по економіці.

На думку Грабського, якщо Кремль усе ж оголосить мобілізацію, це стане свідченням того, що прихованих способів поповнення армії вже недостатньо.

Водночас навіть великий призов не гарантує посилення російської армії, адже новобранців потрібно забезпечити, навчити та інтегрувати у військові підрозділи.