Про це повідомило Головне управління розвідки МО України.

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ГУР завдало ударів по окупантах

Спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР показали кадри ударів по російському війську на Півдні. Бійці розповіли, що атакували ворога з артилерії та за допомогою FPV-дронів.

Під удари українських військових потрапили укриття противника, його жива сила, транспорт та військова техніка. Все це вони уразили за тиждень бойової роботи на Запорізькому напрямку.

Численні удари ГУР по російських окупантах: дивіться відео

Артилерійський вогонь розбиває укриття загарбників, а удари FPV нещадно нищать піхоту, транспорт і техніку російської окупаційної армії,

– написали спецпризначенці.

Нагадаємо, 20 червня Сили оборони уразили автомобільний міст через Генічеську протоку на окупованій частині Херсонщині. Його росіяни використовували для військової логістики між Кримом і південним напрямком.

До того ж у Запорізькій області під ударом був ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С", а також низка пунктів управління ворожими безпілотниками.