Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об'єкти ворога уразили ЗСУ в ніч на 20 червня?

У Генштабі зазначили, що автомобільний міст через Генічеську протоку росіяни використовували для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

Окрім того, у Запорізькій області було уражено ворожий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" в районі населеного пункту Долинське.

Також, вчора, завдано ураження пунктам управління безпілотними літальними апаратами окупантів в районах Соледара Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрено Бєлгородської області (Росія),

– йдеться у повідомленні військових.

Генштаб наголосив, що Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України.

Нагадаємо, раніше у мережі писали, що вночі 20 червня вибухи також чули у Криму, зокрема у Сімферополі, Нижньогірському та інших містах. Неспокійно було у районі Таврійської ТЕС, аеродрому "Бельбек" та мосту біля Генічеської протоки.