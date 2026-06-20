Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Какие объекты противника поразили ВСУ в ночь на 20 июня?

В Генштабе отметили, что автомобильный мост через Генический пролив россияне использовали для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении.

Кроме того, в Запорожской области был поражен вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" в районе населенного пункта Долинское.

Также вчера были нанесены удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Соледара Донецкой области, Грозового в Запорожской области и Теребрено Белгородской области (Россия),

– говорится в сообщении военных.

Генеральный штаб подчеркнул, что Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины.

Напомним, ранее в сети сообщалось, что ночью 20 июня взрывы также слышали в Крыму, в частности в Симферополе, Нижнегорске и других городах. Неспокойно было в районе Таврической ТЭС, аэродрома "Бельбек" и моста у Генического пролива.