Об этом 20 июня сообщило движение "Атеш".

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Каковы последствия диверсии в Таганроге?

Партизаны рассказали, что в результате диверсии была повреждена электроподстанция, которая обеспечивала электроэнергией оборонный российский завод "Атлант-Аэро".

"Атлант-Аэро" — предприятие, участвующее в полном цикле производства ударно-разведывательных беспилотников "Молния". Также там изготавливают компоненты для комплексов "Орион" и системы управления для FPV-дронов.

В результате повреждений на заводе произошла аварийная остановка технологического процесса. В "Атеш" пояснили, что при нестабильном электроснабжении россияне не смогут продолжать сборку беспилотников или изготовление электроники для новых дронов.

Диверсия на подстанции, питающей российский завод по производству дронов: смотрите видео

Отключение сорвало текущий цикл сборки и тестирования продукции, временно заблокировав работу ключевых цехов завода,

– уточнили партизаны.

Напомним, на днях Силы обороны нанесли удары по нескольким важным для российской армии объектам на временно оккупированных территориях. Под прицелом оказались, в частности, железнодорожные мосты возле Роздольного и Владиславовки в Крыму. Их оккупанты использовали для военных перевозок и снабжения своих подразделений.