Згодом аналітики спільноти Dnipro Osint оприлюднили супутникові знімки уражених мостів.

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Які результати ударів Сил оборони?

Автомобільний міст через Арабатську протоку в Генічеську зазнав пошкоджень ще 17 лютого – на його полотні зафіксували три пробоїни.

Поруч росіяни розгорнули понтонну переправу, яка, ймовірно, також отримала пошкодження, а ще одну понтонну переправу, схоже, було повністю знищено. Крім того, зараз окупанти облаштовують насипну переправу.

Інший Генічеський автомобільний міст – через річку Велике Гирло – пошкодили щонайменше два безпілотники FP-2 або "Бегемот". На мосту зафіксовано дві дірки.

Тим часом автомобільний міст в Армянську отримав найбільші пошкодження: на його полотні зафіксовано чотири пробоїни, через що він наразі не використовується. Водночас росіяни вже облаштували поруч насипну переправу та використовують її як альтернативний маршрут.

Як виглядають пошкоджені мости на окупованих територіях / Фото: Dnipro Osint

Як зазначили OSINT-аналітики, загалом кампанія зі знищення російської логістики триває: хоча забезпечення окупаційних військ помітно ускладнилося, до повного колапсу поки що "дуже далеко".

До слова, вночі 21 червня під атакою безпілотників також був тимчасово окупований Крим. Серед ймовірно уражених об'єктів – морський порт у Керчі, промислова зона, залізничний термінал перевалки та зберігання нафтопродуктів і скрапленого газу та інші об'єкти.

Також цієї ночі в Криму могла бути атакована військова частина 98546.