Про це стало відомо з допису Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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Операцію зі знищення ворожих логістичних шляхів проводив підрозділ MiddleStrike.

Дрони Сил спеціальних операцій змінюють правила гри швидше, ніж ворог встигає класти рейки,

– додали в ССО.

Водночас деталей операції наразі не розкривають – оприлюднюють лише фрагмент бойової роботи операторів дронів MiddleStrike.

За повідомленням ССО, українські спецпризначенці й надалі здійснюватимуть операції, спрямовані на зниження потенціалу ворога та підрив його здатності вести бойові дії.



Дрони атакували міст через Північнокримський канал / Фото ССО

Які ще об'єкти опинились під ударом оборонців?

В ніч проти 18 червня підрозділи Deep Strike ССО спільно із повстанським рухом на території Росії "Чорна іскра" успішно атакували російську нафтобазу "Ростовнефтепродукт".

Також ураження зазнала база паливо-мастильних матеріалів у місті Гуково Ростовської області Росії. Внаслідок влучання на об'єктах спалахнули пожежі – фіксуються руйнування.

Окрім того, українські ударні безпілотники атакували автомобільний міст у районі Гранітного на Донеччині та залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу Роздольного на тимчасово окупованій території Криму.