Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Дивіться також Ви можете бачити одну з відповідей на атаку по Лаврі у Московському регіоні, – Зеленський

Як зазначають українські військові, кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. Внаслідок влучання на об'єктах спалахнули пожежі – фіксуються руйнування.

Уражені об'єкти ворог використовує для зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.