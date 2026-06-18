Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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Як зазначають українські військові, кілька дронів ССО успішно досягли своїх цілей. Внаслідок влучання на об'єктах спалахнули пожежі – фіксуються руйнування.
Уражені об'єкти ворог використовує для зберігання, перевалки та відвантаження паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину, дизельного пального та інших нафтопродуктів.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp