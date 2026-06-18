Деталі атаки розповіли у Генштабі.

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Що відомо про масовану атаку українських дронів на Москву?

За інформацією військових, у Московській області повторного удару зазнав Московський нафтопереробний завод. Після влучань на підприємстві виникла масштабна пожежа, зафіксовано кілька осередків горіння. Об'єкт має значну потужність переробки нафти та задіяний у забезпеченні потреб російської армії.

Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства – на даний час це щонайменше 5 точок горіння. За попереднім геолокуванням горять комбінована установка переробки нафти, установки вторинної переробки та резервуарний парк,

– ідеться у повідомленні Генштабу.

Зазначимо, що Московський НПЗ є найбільшим нафтопереробним заводом Москви. Підприємство забезпечує значну частину ринку пального російської столиці, постачає ключові обсяги бензину та понад 50% дизельного пального для регіону, а також пальне для московських аеропортів.

Крім Москви вибухи лунали й у інших регіонах Росії. Відомо про ураження нафтобази "Гуково" у Ростовській області. На території об'єкта також виникла пожежа. Підприємство використовується для зберігання та перевалки паливно-мастильних матеріалів, що забезпечують військову та транспортну логістику Росії.

Також удари були завдані по об'єктах транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться про автомобільний міст у районі Гранітного на Донеччині та залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу Роздольного на тимчасово окупованій території Криму. За даними повідомлення, ці об'єкти використовувалися для військових перевезень.

Також у районі Соледара було уражено командний пункт російських окупаційних військ. Окремо повідомляється про удари по складах паливно-мастильних матеріалів у Маріуполі та П'ятипіллі, а також складу матеріально-технічного забезпечення в районі Бойківського на Донеччині.

Додатково Сили оборони навели результати дорозвідки попередніх ударів. Зокрема, підтверджено знищення семи резервуарів на нафтоперекачувальній станції "Палкіно" в Ярославській області, пошкодження резервуарів і ділянки нафтопроводу на об'єкті у Волгоградській області, а також руйнування частини резервуарного парку на терміналі "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї Росії.

Нагадаємо, у росіян істерика після атаки дронів на Москву. Вони не стримують емоції та хочуть покидати столицю. Крім того, місцеві незадоволені роботою ППО.