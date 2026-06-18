Про песимістичні настрої росіян пише Exilenova+.

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Як росіяни реагують на атаку дронів по Москві?

Вранці 18 червня в Московській області пролунала серія вибухів. За повідомленнями очевидців, після атаки безпілотників у різних районах російської столиці виникли пожежі, а небо над містом затягнуло густим чорним димом.

Попри те, що російська влада звітує про нібито збиття дронів – місцеві не розділяють захоплення такою атакою. Вони панічно констатують, що у Москві палають всі заводи. Ба більше, вони планують втікати зі столиці.

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Інший москвич висловив невдоволення роботою ППО. Він агресивно розповідає про те, де стався приліт дронів.

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Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко відреагував на істерику росіян. Він зазначив, що вся провина лежить виключно на Путіну.

Дякуйте Путіну і собі за те, що голосували за нього, росіяни. Путін більше не гарант вашої безпеки, він запросив війну в кожне російське місто, і в Москву,

– сказав Коваленко.

Нагадаємо, за даними OSINT-спільнот, однією з цілей атаки став нафтопереробний завод у районі Капотня. Повідомляється про займання щонайменше двох резервуарів на підприємстві. Цей НПЗ вважається одним із ключових паливних об'єктів російської столиці та розташований приблизно за 15 кілометрів від Кремля.

Капотнінський нафтопереробний завод відіграє важливу роль у забезпеченні Москви паливом. За відкритими даними, підприємство покриває значну частину потреб міста та області у бензині й інших нафтопродуктах.