Фото й відео наслідків активно поширюють у мережі. 24 Канал зібрав найяскравіші кадри.

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Яка ситуація в Москві?

Мер міста Сергій Собянін традиційно звітує про роботу ППО з відбиття дронової атаки. Проте з цим усе ж таки виникли певні проблеми, адже в місті палають пожежі після ударів БпЛА.

Чорний дим охоплює Москву: дивіться фото очевидців

Безпілотники успішно атакували місцевий НПЗ. OSINT-пабліки вказують, що палають щонайменше 2 резервуари. Мовиться про влучання по нафтопереробному заводу в Капотні – одному з ключових паливних об'єктів російської столиці, розташованому приблизно за 15 кілометрів від Кремля.



Попередня карта влучань учаслідок атаки / Real Vision

Важливо! Капотнінський НПЗ є фактично головним великим підприємством, яке безпосередньо забезпечує Москву паливом. На його частку припадає до 40% паливного ринку міста та близько 70% потреб Москви й області в бензині.

Капотня "закоптилася": дивіться фото

Попри атаку, повідомлень про ввімкнення повітряної тривоги в столиці Росії не надходило. Водночас у мережі вже з'являються припущення, що частина пошкоджень цивільної інфраструктури могла бути спричинена роботою російських засобів радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони.

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Москвичі активно фільмують наслідки атаки. Мережею ширяться відео, на яких з усіх боків видно стовпи чорного густого диму. З'являються також кадри, як дрони продовжують летіти до Москви.

Російська столиця в диму: дивіться відео

Нагадаємо, що буквально 16 червня ударні дрони теж завітали до Москви. У мережі з'явилися кадри прямого влучання у найбільший нафтопереробний завод російської столиці. Внаслідок ударів спалахнуло "серце НПЗ" – установка ЕЛОУ АВТ-6,