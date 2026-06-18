Про наслідки атаки повідомив телеграм-канал "Кримський вітер".
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Що відомо про ураження мосту?
Удару зазнав залізничний міст через Північно-Кримський канал поблизу села Роздольне Ічкінського (Радянського) району. Саме там було чутно вибухи. На поширених у мережі відео зафіксовано характерні звуки польоту безпілотників.
На одне з відео потрапив момент безпосереднього "прильоту": дивіться кадриНе покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Також повідомляється про атаку на так званий автомобільний "горбатий" міст, розташований поруч. Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Зверніть увагу! Це дуже важливий міст на залізничній гілці Керч – Джанкой. Так, рух вантажних і пасажирських потягів буде повністю паралізований.
З Росії через Керченський міст потяги зможуть дійти хіба що до станції Владиславівна або Феодосії.
Північно-Кримський міст був під атакою БпЛА / "Крымский ветер"
Неспокійно було й москвичам. Вранці 18 червня безпілотники здійснили масовану атаку на Московську область, а вибухи було чути й у самій Москві. За словами мера Сергія Собяніна, російська ППО нібито збила понад 30 дронів на підльоті до столиці.
Водночас у мережі з'явилися відео пожеж і задимлення після вибухів. Також повідомляється про пошкодження щонайменше одного житлового будинку, що, ймовірно, стало наслідком роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.