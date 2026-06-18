О последствиях атаки сообщил Telegram-канал "Крымский ветер".

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Что известно о повреждении моста?

Удар пришелся на железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи села Раздольное Ичкинского (Советского) района. Именно там были слышны взрывы. На распространенных в сети видео зафиксированы характерные звуки полета беспилотников.

На одно из видео попал момент непосредственного "прилета": смотрите кадры

Также сообщается об атаке на так называемый автомобильный "горбатый" мост, расположенный рядом. Степень повреждений пока уточняется.

Обратите внимание! Это очень важный мост на железнодорожной ветке Керчь – Джанкой. Таким образом, движение грузовых и пассажирских поездов будет полностью парализовано.

Из России через Керченский мост поезда смогут доехать разве что до станции Владиславивна или Феодосии.



Северо-Крымский мост подвергся атаке БПЛА / "Крымский ветер"

Неспокойно было и москвичам. Утром 18 июня беспилотники совершили массированную атаку на Московскую область, а взрывы были слышны и в самой Москве. По словам мэра Сергея Собянина, российская ПВО якобы сбила более 30 дронов на подлете к столице.

В то же время в сети появились видео пожаров и задымления после взрывов. Также сообщается о повреждении как минимум одного жилого дома, что, вероятно, стало следствием действия российских средств радиоэлектронной борьбы.