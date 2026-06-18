Мовиться про густий чорний дим у кількох місцях та пожежі. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

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Що відомо про повітряну атаку на Москву 18 червня та її наслідки?

Після 5 ранку 18 червня ударні безпілотники масовано налетіли на Московську область, долітали й до самої Москви. Жителі столиці Росії почули цілу низку вибухів.



Наслідки атаки БпЛА по Москві / Фото очевидців

Мер Москви Сергій Собянін повідомив поки що тільки про збиття дронів. Мовляв, понад 30 БпЛА знешкодили на підльоті. Утім, відео з місця події свідчать про інше.

Наслідки одного з вибухів у Москві: дивіться відео очевидців



Пожежа та густий дим після повітряної атаки на Москву / Фото очевидців

Погана робота російських засобів радіоелектронної боротьби вже спричинила негативні наслідки для цивільних. Щонайменше один житловий будинок зазнав влучання.

Російський РЕБ пошкодив житловий будинок: дивіться відео очевидців

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги у Росії, ракетні та дронові обстріли російських регіонів, а також про вибухи там та їхні наслідки читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Додамо, що попередня атака на Московщину відбулася геть недавно. Зранку 16 червня дрони атакували найбільший нафтопереробний завод Москви, розташований у районі Капотня.