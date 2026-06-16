Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що восени Росія може зіткнутися з фінальним паралічем бюджету.

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Чи може паливна криза у РФ вплинути на позиції Путіна?

Після удару по московському НПЗ запасів палива в російській столиці залишилося менш ніж на добу, і Путін змушений буде відкачувати пальне з регіонів до Москви, щоб уникнути протестів – але це породжує паливну кризу по всій країні та ставить під удар його імідж гаранта стабільності.

Росіяни, які раніше раділи ударам по Україні, тепер переживають – бо розуміють, що відповідь буде болючою. Президент Зеленський на запитання журналістів біля лаври відповів: "Побачите по телебаченню" – і схоже, це вже відбувається. Удар саме по Москві – у відповідь на удар по Києву – лише підсилює невпевненість Путіна і роздратування росіян,

– сказав Рибачук.

Путін не може відповісти з позиції сили – фронт тріщить, Крим перетворився на ізольований острів, а тепер проблеми дійшли до Москви.

Російські еліти вже фактично вимагають зупинити війну, бо ще один рік таких випробувань режим не витримає – і саме загроза особистій владі Путіна є найсильнішою мотивацією для початку реальних переговорів. Експерти дедалі більше схиляються до того, що восени з’являться передумови для переговорів.

Як санкції проти тіньового флоту вплинуть на економіку Росії?

Тим часом Велика Британія і G7 перекривають експорт нафти та газу через санкції проти тіньового флоту – і якщо до цього долучаться інші країни, російський ВПК може не витримати.

Британська влада довго спостерігала, як підсанкційні танкери безперешкодно проходять через Ла-Манш, але минулого тижня вперше висадила спецпризначенців на борт, арештувала екіпаж і конфіскувала танкер. Це безпрецедентний сигнал усім, хто обслуговує російський тіньовий флот,

– сказав Рибачук.

Вагнерівська охорона танкерів виявилася безсилою проти британських бойових кораблів і гелікоптерів. За словами експерта, росіяни в паніці – політики вже погрожують топити танкери при захопленні. Хоча це лише слова, але вони відлякують потенційних клієнтів тіньового флоту, а конфіскація суден і нафти створює для Росії дедалі серйозніші проблеми з експортом.

"Якщо угода Трампа з Іраном відкриє Ормузьку протоку, ціни на нафту впадуть ще більше. Тож восени російський бюджет постане перед колосальними викликами – і Путіну доведеться визначитися, бо коштів на продовження війни просто фізично не вистачить", – наголосив аналітик.

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Що ще відомо про вибухи в Росії?

Вранці 16 червня Москва зазнала масової атаки щонайменше 35 дронами, яка тривала протягом двох годин і призвела до пожежі на найбільшому НПЗ столиці. Військовий експерт Ігор Романенко наголосив на ефективності цієї операції, адже українським безпілотникам вдалося пробити найбільш потужну систему ППО в Росії.

На думку експерта, окрім завдання матеріальних збитків паливному сектору, такі удари мають важливий психологічний ефект. Мешканці Москви, які раніше були менше залучені до бойових дій та перебували під сильним впливом пропаганди, тепер відчувають реальний морально-психологічний тиск через наближення війни до їхнього міста.