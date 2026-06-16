Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів 24 Каналу, завдяки чому дронам вдалося прорватися до столиці Росії та уразити важливий об'єкт, пов'язаний з виробництвом та зберіганням паливно-мастильних матеріалів. Він пояснив, як це може вплинути на позицію росіян щодо продовження війни.

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Дронам вдалося пробити найпотужнішу ППО Росії

Романенко зазначив, що дронам вдалося обійти протиповітряну та протиракетну оборону Москви та досягти цілей. При цьому ППО довкола російської столиці є найбільш потужною порівняно з усією територією Росії.

"Проте важливий ще один аспект. Удари дронів відбуваються саме по Москві, де живуть громадяни з різних російських регіонів, і вони все ще залишаються прихильниками продовження війни. Їх менше залучали до бойових дій, і вони більшою мірою перебували під впливом пропаганди. Але зараз ситуація почала змінюватися, і ці росіяни все частіше відчувають морально-психологічний тиск", – підкреслив він.

Важливо! Володимир Зеленський заявив, що 16 червня Сили оборони здійснили атаку на нафтопереробний завод у Москві, який розташований на відстані 500 кілометрів від України. Президент зазначив, що "це справедлива відповідь" на удари росіян по українській території та на "затягування війни, яку потрібно завершувати".

Зокрема, йдеться про перебої в роботі аеропортів. Тому, на думку військового експерта, після продовження таких ударів Сил оборони України вже у 2026 році позиція мешканців Москви щодо продовження війни може принципово змінитися.

Ба більше, удари по російських НПЗ вже спричинили дефіцит палива у регіонах, зокрема в окупованому Криму, і вже ця проблема стає актуальною для Москви.

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Генерал-лейтенант у відставці вважає, що дуже важливо у будь-якій війні враховувати морально-психологічний тиск на противника.

Кремль вкладає великі кошти у пропаганду, намагаючись довести росіянам і усьому світу, що Росія є міцною і що вона досягне цілей війни проти України, які поставила у 2022 році. Але всі бачать, що цього не відбувається і об'єктивна ситуація не відповідає цим наративам,

– зауважив Ігор Романенко.

Тому, на його думку, коли війна торкнеться кожного з росіян, то їхнє ставлення щодо продовження бойових дій в Україні змінеться. І цьому сприяють дії Сил оборони України та допомога, хоч і не завжди у прискореному темпі, з боку партнерів нашої країни.

Зазначимо, що вранці 16 червня безпілотники атакували найбільший нафтопереробний завод Москви у районі Капотня. Внаслідок удару на підприємстві виникла велика пожежа, а у небі над російською столицею з'явився великий стовбур диму.

За даними керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, на НПЗ виникло займання ЕЛОУ АВТ-6, яка є технологічною установкою первинної переробки нафти.

Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що відбулася атака на завод, через яку зазнав пошкодження об'єкт на його території.

Нагадаємо, що раніше у російській столиці були запроваджені обмеження на продаж пального через попередні атаки на нафтову інфраструктуру Росії.