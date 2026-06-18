Про "успіхи" з відбиття нальоту безпілотників інформує Міноборони Росії, а також мер Москви – російська столиця зазнала відчутних наслідків удару.

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Що в Росії заявляють про атаку?

За словами російської влади, станом на 8:20 на підльоті до Москви було збито приблизно 180 безпілотників. При цьому мер російської столиці Сергій Собянін наголошував, що сили ППО продовжують працювати.

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Міноборони країни-агресорки також заявило, що протягом ночі над різними регіонами країни буцімто перехопили й знищили 555 українських БпЛА, з них 113 – над Брянською областю.

Окрім того, дрони фіксували над територіями Бєлгородської, Курської, Воронезької, Орловської, Тульської, Калузької, Ростовської, Рязанської, Володимирської, Астраханської, Тверської, Ярославської, Костромської областей, Республіки Крим та над акваторією Азовського моря.

Проте чи не найбільші наслідки атаки фіксують саме у Москві. Там під ударом опинився місцевий НПЗ. Через наліт БпЛА, спроби ППО перехопити дрони, влучання й вибухи російську столицю охопив чорний густий дим.

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Місцева адміністрація повідомляє про роботу екстрених служб і заходи з ліквідації наслідків. Водночас у мережі з'явилися повідомлення про пожежу в московському ТЦ "Садовод", яку пов'язують із роботою ППО.



Пошкоджений ТЦ "Садовод" у Москві / Фото очевидців

Цікаво! Російські медіа пишуть, що ця атака стала найбільшою за останні два роки за кількістю залучених дронів.

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До того ж, у ніч на 18 червня дрони досягли також міста Гуково в Ростовській області та вдарили по місцевій нафтобазі. За словами губернатора, внаслідок атаки також було пошкоджено тепловоз і виникли пожежі на двох комерційних об'єктах.

Під ударом продовжує перебувати й логістика ворога. Зокрема, атаки зазнав залізничний міст через Північно-Кримський канал. Моніторингові спільноти повідомляють, що рух вантажних і пасажирських потягів буде повністю паралізований.