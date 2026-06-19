Об этом стало известно из сообщения Сил специальных операций ВСУ.

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Операцию по уничтожению вражеских логистических путей проводило подразделение MiddleStrike.

Дроны Сил специальных операций меняют правила игры быстрее, чем враг успевает укладывать рельсы,

– добавили в ССО.

В то же время подробности операции пока не раскрывают – публикуют лишь фрагмент боевой работы операторов дронов MiddleStrike.

По сообщению ССО, украинские спецназовцы и в дальнейшем будут проводить операции, направленные на снижение потенциала врага и подрыв его способности вести боевые действия.



Дроны атаковали мост через Северо-Крымский канал / Фото ССО

Какие еще объекты оказались под ударом защитников?

В ночь на 18 июня подразделения Deep Strike ССО совместно с повстанческим движением на территории России "Черная искра" успешно атаковали российскую нефтебазу "Ростовнефтепродукт".

Также была поражена база горюче-смазочных материалов в городе Гуково Ростовской области России. В результате попаданий на объектах вспыхнули пожары – фиксируются разрушения.

Кроме того, украинские ударные беспилотники атаковали автомобильный мост в районе Гранитного в Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал вблизи Роздольного на временно оккупированной территории Крыма.