Впоследствии аналитики сообщества Dnipro Osint обнародовали спутниковые снимки поврежденных мостов.

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Каковы результаты ударов Сил обороны?

Автомобильный мост через Арабатский пролив в Геническе получил повреждения ещё 17 февраля – на его проезжей части зафиксировали три пробоины.

Рядом россияне развернули понтонную переправу, которая, вероятно, также получила повреждения, а ещё одна понтонная переправа, судя по всему, была полностью уничтожена. Кроме того, сейчас оккупанты обустраивают насыпную переправу.

Другой Генический автомобильный мост – через реку Великое Гирло – повредили как минимум два беспилотника FP-2 или "Бегемот". На мосту зафиксированы две дыры.

Тем временем автомобильный мост в Армянске получил самые серьезные повреждения: на его проезжей части зафиксированы четыре пробоины, из-за чего он пока не используется. В то же время россияне уже соорудили рядом насыпную переправу и используют её в качестве альтернативного маршрута.

Как выглядят поврежденные мосты на оккупированных территориях / Фото: Dnipro Osint

Как отметили OSINT-аналитики, в целом кампания по уничтожению российской логистики продолжается: хотя снабжение оккупационных войск заметно затруднилось, до полного коллапса пока "очень далеко".

К слову, ночью 21 июня под атакой беспилотников также оказался временно оккупированный Крым. Среди вероятно пораженных объектов – морской порт в Керчи, промышленная зона, железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа, а также другие объекты.

Также этой ночью в Крыму могла быть атакована воинская часть 98546.