Об этом пишут Exilenova+ и Supernova+.

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Что атаковали в Крыму?

Среди объектов, подвергшихся ударам, — Керченский морской порт, промышленная зона, ТЭС-Терминал (TES-Terminal), а именно железнодорожный терминал перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа.

После атаки в порту горит резервуарный парк. Похоже, что бочки "поймали" полными, пожар там масштабный.

Место атаки: смотрите на карте



Также могла быть атакована воинская часть 98546. Этот номер принадлежит 630-му отдельному путевому железнодорожному батальону, входящему в состав 39-й отдельной железнодорожной бригады России.

Место атаки: смотрите на карте

Дроны не обошли стороной и порт "Кавказ", а именно комплекс перегрузки нефтепродуктов и площадку для накопления и ожидания перед погрузкой на паром.

Места атаки: смотрите на карте

По состоянию на утро пожары в портах "Керчь" и "Кавказ" продолжаются, что подтверждается данными системы FIRMS и кадрами, опубликованными местными жителями.

Также зафиксирован ещё один очаг возгорания в посёлке Курортное, где расположен объект ПВО.

Очаги пожаров после атаки на Крым / Фото из соцсетей

Напомним, что прошлой ночью в Крыму тоже было неспокойно. Впоследствии в Генштабе сообщили, что дроны поразили мост через Геничесский пролив, "Панцирь-С" и пункты управления БПЛА россиян.