Про це написав Міністр оборони України Михайло Федоров.

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Які результати роботи по російських цілях за пів року?

Михайло Федоров наголосив, що українські військові системно руйнують логістику та завдають ударів по критично важливих цілях у тилу противника. За словами міністра, саме дрони сьогодні забезпечують понад 90% уражень ворога.

Від початку року підрозділи безпілотних систем уразили понад 800 000 верифікованих цілей противника. Серед них – особовий склад, засоби ППО, артилерія, РСЗВ, БпЛА, НРК, транспорт, штаби, склади та засоби РЕБ,

– написав очільник Міноборони.

Він також зауважив, що за пів року було ліквідовано або важко поранено близько 167 000 російських військових. Окрім того, як написав Федоров, травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони.



"Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", – написав міністр оборони.

Михайло Федоров нагадав, що за кожне підтверджене ураження військові отримують єБали, які через Brave1 Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РЕБ та компоненти.

Завдяки системі єБалів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат, і швидко масштабуємо ці рішення на все військо,

– написав глава Міноборони України.

Він також зазначив, що за завданням президента українські військові продовжують виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці.

"Дякую кожному військовому за результат. Саме ви формуєте нову доктрину ведення війни в режимі реального часу", – резюмував Федоров.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ вранці 22 червня звітував, що українські військові знищили ще 1 190 осіб. Також окупанти втратили танк, 2 засоби ППО, артилерійські системи, бойові броньовані машини та іншу техніку.