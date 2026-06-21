Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Как вернуться из СЗЧ?

Как сообщил министр обороны Михаил Федоров, военнослужащие, в отношении которых факт прохождения срочной военной службы был зафиксирован до 12 июня 2026 года, могут вернуться в ряды Сил обороны по упрощенной процедуре.

Одним из главных нововведений стала возможность воспользоваться приложением "Армия+", которое позволяет пройти большинство необходимых этапов дистанционно. Через приложение военнослужащий может:

выбрать новое подразделение из предложенного списка,

указать желаемое направление службы,

указать свой боевой и профессиональный опыт,

получить сопровождение до момента зачисления в новую воинскую часть.

После того как рапорт будет согласован, в системе появится специальный статус "В пути". Он подтверждает добровольное возвращение военнослужащего на службу и предоставляет пять дней для прибытия на новое место службы.

В Министерстве обороны отмечают, что новый механизм позволяет избежать направления в батальоны резерва и дает возможность самостоятельно выбирать подразделение для дальнейшего прохождения службы.

Подать заявку можно не только через приложение "Армия+", но и непосредственно в выбранную воинскую часть. Кроме того, военнослужащие ВСУ могут обратиться в Первый центр рекрутинга Сухопутных войск или Второй центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск.

В настоящее время программа доступна для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта. В Минобороны сообщили, что в ближайшее время соответствующая возможность появится и для военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Программа возвращения будет действовать в течение 100 дней – до 20 сентября 2026 года включительно. В ведомстве призывают военных, желающих возобновить службу, воспользоваться упрощенным механизмом в установленные сроки.

Что о новом механизме говорят военные?

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко прокомментировал новый механизм возвращения на службу для военных, самовольно покинувших часть.

По его словам, не все военнослужащие, оказавшиеся в статусе самовольно покинувших часть, являются умышленными нарушителями дисциплины. Причинами такого шага нередко становились конфликты с командирами, чрезмерная нагрузка или другие сложные жизненные обстоятельства в условиях длительной войны.

Федоренко отметил, что ранее процедура возвращения была слишком сложной и могла затягиваться на несколько месяцев из-за бюрократических процессов между воинскими частями. Теперь после подачи заявки через приложение "Армия+" выбранная часть получает обращение непосредственно от военнослужащего и проводит необходимую проверку. В целом процесс возвращения займет около трех недель.

Одним из ключевых изменений стало то, что военнослужащий сразу будет поставлен на все виды обеспечения, даже если у него нет необходимых документов. Он также будет получать денежное довольствие и дополнительные выплаты в случае выполнения боевых задач.

В то же время командир подчеркнул, что для военнослужащих, самовольно покинувших часть после 12 июня 2026 года, будут предусмотрены более жесткие условия возвращения и усиленная ответственность за дезертирство.