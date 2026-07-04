Об этом сообщил Михаил Федоров в ходе мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage, передает 24 Канал.

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Что Федоров рассказал о планах по уничтожению оккупантов?

По словам Федорова, основная цель Сил обороны Украины – не дать врагу продвигаться вперед. Он добавил, что у оккупантов не должно быть оперативного пространства для наступлений.

Нужно сделать так, чтобы мы уничтожали как минимум 200 оккупантов на один квадратный километр,

– заявил Федоров.

Министр обороны Украины отметил, что российские военные все равно продолжают продвигаться и активно наступать на некоторых участках фронта.

Федоров подчеркнул, что, несмотря на это, главная задача ВСУ – нанести противнику максимальные потери, чтобы цена российского продвижения была несопоставима с захваченными территориями.

Украина тестирует лазерные системы ПВО: что рассказал Федоров?

Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны, внедряя современные технологии для борьбы с российскими средствами воздушного нападения. Одним из самых перспективных направлений стали лазерные системы ПВО, которые уже проходят практические испытания.

Украинская компания Celebra Tech заявила о завершении финального этапа испытаний лазерного комплекса противовоздушной обороны "Тризуб". Новую систему уже интегрировали в мобильную прицепную платформу.

По информации разработчиков, "Тризуб" способен эффективно уничтожать FPV-дроны на расстоянии до 800–900 метров. Разведывательные беспилотники система может поражать на дистанции до 1,5 километра, выводя из строя оптику, электронику и элементы корпуса.