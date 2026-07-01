Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров в ходе мероприятия Defense Tech Brave1 Advantage, передает 24 Канал.

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Что рассказал Федоров о новейшей ПВО?

Украина переходит к новому этапу развития противовоздушной обороны, внедряя современные технологии для борьбы с российскими средствами воздушного нападения. Одним из самых перспективных направлений стали лазерные системы ПВО, которые уже проходят практические испытания.

Мы уже тестируем лазер и уже есть определенные результаты. Пока много не сообщаем, но направление активно развивается,

– сказал он.

По словам министра, важную роль в защите украинского неба уже играют дроны-перехватчики. Только в течение мая они уничтожили почти 7 тысяч российских беспилотников типа "Шахед" и "Гербера". Кроме того, во время одной из последних массированных атак примерно 75% ударных дронов были ликвидированы именно такими средствами перехвата.

Федоров также сообщил, что во время последней атаки на Киев украинские силы обороны смогли уничтожить 95% вражеских беспилотников. По его словам, Министерство обороны ставит целью к концу года достичь такого же уровня эффективности работы систем противовоздушной обороны уже по всей территории Украины.

Особое внимание оборонное ведомство уделяет наращиванию производства современного вооружения. Уже объявлен тендер на закупку еще 150 тысяч беспилотников, часть которых будет относиться к классу Middle Strike и способна наносить удары на значительное расстояние.

Параллельно продолжается работа над созданием недорогих крылатых ракет с использованием технологий искусственного интеллекта. По словам министра, именно такие решения могут существенно усилить украинский потенциал в противодействии воздушным угрозам.

Это может звучать как футуристические проекты, но через год это уже не будет новостью. Мы будем над этим работать,

– подчеркнул Федоров.

В то же время в Украине уже тестируются разработки около десяти компаний, создающих доступные по цене ракеты для перехвата вражеских беспилотников.

Помимо борьбы с дронами, украинские разработчики работают над технологиями, которые в перспективе должны обеспечить эффективное противодействие баллистическим ракетам и управляемым авиационным бомбам. По словам Федорова, развитие собственных высокотехнологичных средств ПВО является одним из ключевых приоритетов оборонной политики Украины.

Стоит отметить, что в мировом контексте боевое лазерное оружие остается редкостью. Первой страной, официально внедрившей лазерную ПВО в боевое применение, стал Израиль с системой Iron Beam. США и Великобритания также работают над подобными технологиями, однако большинство таких программ до сих пор находится на стадии тестирования или ограниченного использования.

Если украинский "Тризуб" подтвердит заявленную эффективность против "Шахедов" и других дронов в реальных условиях войны, это может стать одним из важнейших технологических прорывов Украины в сфере противовоздушной обороны за время полномасштабной войны.