Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час Defense Tech-події Brave1 Advantage, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна вперше хоче напряму купувати ракети PAC-3 до Patriot: Федоров розкрив деталі

Що розповів Федоров про новітню ППО?

Україна переходить до нового етапу розвитку протиповітряної оборони, впроваджуючи сучасні технології для боротьби з російськими засобами повітряного нападу. Одним із найперспективніших напрямків стали лазерні системи ППО, які вже проходять практичні випробування.

Ми вже тестуємо лазер і вже є певні результати. Поки багато не комунікуємо, але напрямок активно рухається,

– сказав він.

За словами міністра, важливу роль у захисті українського неба вже відіграють дрони-перехоплювачі. Лише протягом травня вони знищили майже 7 тисяч російських безпілотників типу "Шахед" та "Гербера". Крім того, під час однієї з останніх масованих атак приблизно 75% ударних дронів було ліквідовано саме такими засобами перехоплення.

Федоров також повідомив, що під час останньої атаки на Київ українські сили оборони змогли знищити 95% ворожих безпілотників. За його словами, Міністерство оборони ставить за мету до кінця року досягти такого самого рівня ефективності роботи систем протиповітряної оборони вже по всій території України.

Окрему увагу оборонне відомство приділяє масштабуванню виробництва сучасного озброєння. Уже оголошено тендер на закупівлю ще 150 тисяч безпілотників, частина яких належатиме до класу Middle Strike і буде здатна виконувати удари на значній відстані.

Паралельно триває робота над створенням дешевих крилатих ракет із використанням технологій штучного інтелекту. За словами міністра, саме такі рішення можуть суттєво посилити українські спроможності у протидії повітряним загрозам.

Це може звучати як футуристичні проєкти, але через рік це вже не буде новиною. Ми будемо над цим працювати,

– наголосив Федоров.

Водночас в Україні вже тестують розробки близько десяти компаній, які створюють доступні за вартістю ракети для перехоплення ворожих безпілотників.

Крім боротьби з дронами, українські розробники працюють над технологіями, які у перспективі мають забезпечити ефективну протидію балістичним ракетам та керованим авіаційним бомбам. За словами Федорова, розвиток власних високотехнологічних засобів ППО є одним із ключових пріоритетів оборонної політики України.

Варто зазначити, у світовому контексті бойова лазерна зброя залишається рідкістю. Першою країною, яка офіційно інтегрувала лазерну ППО у бойове застосування, став Ізраїль із системою Iron Beam. США та Велика Британія також працюють над подібними технологіями, однак більшість таких програм досі перебуває на стадії тестування або обмеженого використання.

Якщо український "Тризуб" підтвердить заявлену ефективність проти "Шахедів" та інших дронів у реальних умовах війни, це може стати одним із найважливіших технологічних проривів України у сфері протиповітряної оборони за час повномасштабної війни.