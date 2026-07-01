Україна вперше хоче напряму купувати ракети PAC-3 до Patriot: Федоров розкрив деталі

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров, пише "Інтерфакс-Україна".

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Як відбуватиметься пряма закупівля ракет PAC-3?

За словами Михайла Федорова, українська сторона працює над укладанням прямих контрактів на закупівлю антибалістичних ракет PAC-3 для американських систем Patriot.

Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PАC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити незабаром,

– розповів він.

Міністр зазначив, що Київ й надалі отримує ракети від американських партнерів, однак їх кількості недостатньо для повного покриття потреб протиповітряної оборони.

Наразі Міністерство оборони має конкретний план щодо посилення ППО. За словами Федорова, йдеться не лише про закупівлю нових ракет, а й про пошук додаткових запасів у партнерів. Зокрема, Україна розглядає можливість тимчасово отримати ракети від окремих держав із подальшим їх поверненням після надходження нових партій.

За словами міністра, саме завдяки такому підходу європейські партнери вже передали Україні кілька десятків ракет, які допомогли відбити масовані російські атаки в лютому та березні.

Окремо Федоров повідомив, що за підтримки Німеччини вже укладено великий контракт на постачання сотень ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а також сучасних антибалістичних ракет PAC-3. За його словами, поставки за цими контрактами мають розпочатися наступного року.

Міністр наголосив, що посилення української протиповітряної оборони відбувається одразу за двома напрямками.

Перший передбачає максимальний пошук, закупівлю та залучення ракет PAC-2 і PAC-3 із запасів іноземних держав. Другий напрямок – створення власної української антибалістичної ракети.

Федоров не став розкривати технічні характеристики чи стадію реалізації проєкту, пояснивши це міркуваннями безпеки. Водночас він зазначив, що питання розвитку української системи протиповітряної оборони перебуває на постійному контролі президента України, який особисто залучений до цього процесу.

Нагадаємо, зараз Україна зіткнулася з серйозною проблемою під час переговорів щодо закупівлі нових американських систем Patriot та ракет до них. За словами президента Володимира Зеленського, через величезну чергу на виробництво комплекси могли б надійти до України лише близько 2030 року.