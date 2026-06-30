Про це повідомив Михайло Федоров на брифінгу з міністром оборони Данії Єппе Бруусом, передає 24 Канал.

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Чи зможе Україна виробляти ракети SCALP?

За словами Федорова, переговори щодо надання Україні ліцензії на виробництво крилатих ракет SCALP продовжуються. Міністр оборони зазначив, що прогрес у перемовинах є.

І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі. Прогрес дійсно є, але поки що говорити зарано,

– зазначив Федоров.

Міністр оборони України додав, що переговори щодо ліценції тривають також з американською стороною, проте деталі наразі не анонсували.

Федоров також наголосив на важливості підтримки українського оборонного виробництва через "данську модель" та інші механізми, зазначивши, що Київ робить ставку на власні сили.

За його словами, вже напрацьовані ефективні рішення планують масштабувати, а всі доступні інвестиції – спрямовувати на розширення внутрішнього виробництва.

Останні новини про військову допомогу для України

Союзники по НАТО готують нову багатомільярдну допомогу Україні. Про неї можуть оголосити вже наступного місяця на саміті Альянсу в Анкарі. За словами дипломатів, Київ може отримати 70 мільярдів євро військової допомоги.

Україна та Німеччина уклали контракт, який передбачає постачання щонайменше 600 ракет для систем протиповітряної оборони. Це має посилити українську ППО на тлі поточних російських повітряних атак по території країни.

Велика Британія провела успішні випробування нових далекобійних ракет. Протягом наступного року їх можуть передати Україні. Така зброя здатна вражати цілі на відстані понад 480 кілометрів, а отже, можуть дістати до Москви.