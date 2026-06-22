Відповідну інформацію повідомив президент Володимир Зеленський у новому інтерв'ю для ТСН.

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Що отримає Україна від Німеччини?

Президент зазначив, що США наразі виготовляють близько 700 ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot щороку. За його словами, американська сторона також передала відповідні ліцензії Німеччині для розширення виробництва.

Німці якийсь час тому почали виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет. Це хороший контракт – коли воно приїде, безумовно, це доволі тривалий процес,

– заявив він.

Також Володимир Зеленський повідомив, що у рамках останніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом почув позитивний сигнал стосовно можливого надання українській стороні ліцензії на виробництво відповідних ракет.

Американська команда позитивно відреагувала на ліцензію. Уперше. Тому що завжди це було: "ну, не знаємо, ну, може бути"… А що цього разу вони сказали? Вони сказали, що бачать, що вони це питання вирішать", – додав він.

Раніше він заявив, що американський президент планує звернутись до американських оборонних компаній, щоб ті виготовляли ракети за ліцензіями в Європі та Україні. Україні потрібен особистий "ОК" Трампа для виробництва ракет.

Зауважимо, головний редактор Defense Express Олег Катков нещодавно пояснив 24 Каналу, що Україна сподівається отримати від партнерів ліцензії, проте навіть Японія, яка частково виробляє ракети до Patriot, витратила на це 2 роки.