Головний редактор Defense Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, що навіть Японія, яка частково виробляє ракети до Patriot, витратила на це 2 роки.

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Чому виробництво ракет до Patriot неможливо запустити швидко?

Анонс про те, що Польща нібито буде збирати ракети до Patriot, насправді є лише заявою польського уряду про досягнутий меморандум, а не угодою з Lockheed Martin.

Локалізація почалася ще з 2018 року, коли Польща за майже 4 мільярди доларів придбала 2 батареї Patriot, після чого були підписані офсетні договори про поступову часткову локалізацію виробництва компонентів в країні.

Однак полякам дозволили локалізувати лише окремі елементи – шасі, генератори, теплові елементи контейнерів, а щодо ракет – виробництво мікродвигунів поперечного маневрування.

На цю вузьку задачу пішло 7 років – домовленість підписали ще у 2019-му, а сертифікат на виробництво підприємство отримало лише у вересні 2025 року, а контракт з’явився лише місяць тому. Тому у будь-якому разі це питання років,

– сказав Катков.

З іншого боку Німеччина з кінця 80-х обслуговувала ракети РАС-2 і мала десятиліття компетенцій, проте навіть це не дало можливості швидко налагодити виробництво: будівництво лінії почалося у вересні 2024-го, відкриття заводу очікується у 2026-му, а перші ракети потраплять до Бундесверу лише у 2027 році.

"Швидких рішень тут не існує – інакше всі країни вже мали б власне виробництво. Щоб Німеччина отримала цю можливість, спочатку треба було вибити генеральне замовлення на 1000 одиниць вартістю 5,5 мільярдів доларів – і саме це замовлення запустило створення виробничої лінії", – сказав експерт.

Навіть Японія – єдина країна у світі, яка ліцензійно збирає та частково виробляє ракети до Patriot з американських комплектуючих, і навіть у них цей процес зайняв 2 роки.

Скільки років займає локалізація виробництва ракет до Patriot: дивіться у відео

Що відомо про розвиток українського озброєння?

Україна готується вивести на ринок власну ракету-перехоплювач FP-7.х від компанії Fire Point. Ключовою перевагою вибору є його ціна: за словами співзасновника Дениса Штілермана, ракета коштуватиме близько 700 тисяч доларів.

Це суттєва економія порівняно з Patriot PAC-3, ціна яких сягає 3,8 мільйона доларів за одиницю. Використовувати нову ракету планують у складі спільної європейсько-української системи ППО Freyja, що базуватиметься на передових західних радарах та системах управління.