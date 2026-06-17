Главный редактор Defense Express Олег Катков пояснил "24 Каналу", что даже Япония, которая частично производит ракеты для системы Patriot, потратила на это 2 года.

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Почему производство ракет для Patriot невозможно запустить быстро?

Анонс о том, что Польша якобы будет собирать ракеты для Patriot, на самом деле является лишь заявлением польского правительства о достигнутом меморандуме, а не соглашением с Lockheed Martin.

Локализация началась еще в 2018 году, когда Польша за почти 4 миллиарда долларов приобрела 2 батареи Patriot, после чего были подписаны офсетные договоры о постепенной частичной локализации производства компонентов в стране.

Однако полякам разрешили локализовать лишь отдельные элементы — шасси, генераторы, тепловые элементы контейнеров, а что касается ракет — производство микродвигателей поперечного маневрирования.

На эту узкую задачу ушло 7 лет — соглашение подписали ещё в 2019-м, а сертификат на производство предприятие получило только в сентябре 2025 года, а контракт появился лишь месяц назад. Поэтому в любом случае речь идет о годах,

– сказал Катков.

С другой стороны, Германия с конца 80-х обслуживала ракеты РАС-2 и обладала многолетним опытом, однако даже это не позволило быстро наладить производство: строительство линии началось в сентябре 2024 года, открытие завода ожидается в 2026-м, а первые ракеты поступят в Бундесвер только в 2027 году.

"Быстрых решений здесь не существует — иначе все страны уже имели бы собственное производство. Чтобы Германия получила эту возможность, сначала нужно было добиться генерального заказа на 1000 единиц стоимостью 5,5 миллиардов долларов — и именно этот заказ запустил создание производственной линии", — сказал эксперт.

Даже Япония — единственная страна в мире, которая по лицензии собирает и частично производит ракеты для Patriot из американских комплектующих, — и даже у них этот процесс занял 2 года.

Сколько лет занимает локализация производства ракет для Patriot: смотрите в видео

Что известно о развитии украинского вооружения?

Украина готовится вывести на рынок собственную ракету-перехватчик FP-7.х от компании Fire Point. Ключевым преимуществом этого выбора является ее цена: по словам соучредителя Дениса Штилермана, ракета будет стоить около 700 тысяч долларов.

Это существенная экономия по сравнению с Patriot PAC-3, цена которых достигает 3,8 миллиона долларов за единицу. Использовать новую ракету планируют в составе совместной европейско-украинской системы ПВО Freyja, которая будет базироваться на передовых западных радарах и системах управления.