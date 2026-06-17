Об этом заявил главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман в социальной сети X.

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Когда заработает "антибаллистический щит"?

Денис Штилерман пояснил, что на данный момент ракета как таковая уже готова и полностью выполняет команды управления.

С точки зрения аэродинамики она полностью выполняет все команды управления, причём выполняет их жёстко и агрессивно — именно так, как нужно для сбивания баллистических ракет. Это мы сделали,

– написал он.

В то же время совладелец Fire Point подчеркнул, что сама ракета является лишь одним из элементов системы. Для эффективного перехвата баллистических ракет её необходимо интегрировать с головкой самонаведения, командным центром и радарами.

Штилерман пояснил, что сбивать баллистические цели украинские военные смогут только после создания полноценного комплекса, в который войдут:

головка самонаведения от ведущей европейской компании;

интеграция с C2-центрами (командными центрами);

защищенный канал передачи целевказания и команд коррекции (datalink), устойчивый к любому РЭБ-подавлению;

интегрированные радары.

В настоящее время компания Fire Point уже работает над каждым из этих четырех компонентов совместно с европейскими партнерами, чтобы защитить небо над Украиной и континентом.

Напомним, ранее Денис Штилерман заявлял, что ракета-перехватчик FP-7.x для поражения баллистических целей успешно прошла испытания основных характеристик. По его словам, во время испытаний ракета выдерживала максимальные перегрузки и имитацию сложных сценариев ведения боя.

Кроме того, Fire Point готова предложить ещё одно своё изделие — ракету FP-9. Это полностью композитная скоростная система, которая должна помочь в тестировании и совершенствовании обнаружения современных целей и их поражении средствами FP-7.x.