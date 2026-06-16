Об этом на выставке Eurosatory-2026 в Париже сообщил совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман, передает УНН .

Смотрите также: Россия потеряла более 70% бомбардировщиков Ту-22М3 с начала войны, – Defense Express

Что известно о завершении испытаний ракеты FP-7.x?

По словам Штилермана, ракета-перехватчик FP-7.x для поражения баллистических целей успешно прошла испытания основных характеристик, в частности:

дальности;

скорости;

высоты полёта;

маневренности.

Он также отметил, что во время испытаний ракета выдерживала максимальные перегрузки и имитацию сложных управляемых сценариев.

Важно! FP-7.x позиционируется как элемент системы перехвата баллистических ракет в рамках европейского проекта FREYJA — будущего совместного противоракетного щита.

Штилерман также сообщил, что компания готова предложить ещё одно своё изделие — ракету FP-9, полностью композитную скоростную систему, которая должна помочь в тестировании и совершенствовании обнаружения современных целей и их поражения средствами FP-7.x.

Ожидается, что в ходе выставки Eurosatory-2026 в Париже будут подписаны новые соглашения с европейскими партнерами, которые позволят перейти к следующему этапу реализации проекта FREYJA.

Напомним, что ранее соучредитель компании Штилерман также отмечал, что новая разработка ориентировочно будет стоить около 700 тысяч долларов, что существенно дешевле американской ракеты Patriot PAC-3, цена которой достигает примерно 3,8 миллиона долларов.

По его словам, запуск серийного производства может начаться уже в августе этого года, а на вооружение система может поступить в 2027 году — после дооснащения инфракрасными головками самонаведения. Также он уточнил, что ракета способна перехватывать цели на высоте до 25 километров, аналогично "Патриот".

Штилерман добавил, что сроки реализации проекта в значительной степени зависят от темпов сотрудничества с западными партнерами и их готовности быстро продвигать процесс вперед.