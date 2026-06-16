Про це на виставці Eurosatory-2026 у Парижі повідомив співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман, передає УНН.

Дивіться також Росія втратила понад 70% бомбардувальників Ту-22М3 з початку війни, – Defense Express

Що відомо про завершення тестування ракети FP-7.x?

За словами Штілермана, ракета-перехоплювач FP-7.x для ураження балістичних цілей успішно пройшла тестування основних характеристик, зокрема:

дальності;

швидкості;

висоти польоту;

маневровості.

Він також зазначив, що під час випробувань ракета витримувала максимальні перевантаження та імітацію складних керованих сценаріїв.

Важливо! FP-7.x позиціонується як елемент системи перехоплення балістичних ракет у межах європейського проєкту FREYJA – майбутнього спільного протиракетного щита.

Штілерман також повідомив, що компанія готова запропонувати ще один свій виріб – ракету FP-9, повністю композитну швидкісну систему, яка має допомогти у тестуванні та вдосконаленні виявлення сучасних цілей і їхнього ураження засобами FP-7.x.

Очікується, що під час Eurosatory-2026 у Парижі буде підписано нові угоди з європейськими партнерами, які дозволять перейти до наступного етапу реалізації проєкту FREYJA.

Нагадаємо, що раніше співзасновник компанії Штілерман також зазначав, що нова розробка орієнтовно коштуватиме близько 700 тисяч доларів, що суттєво дешевше за американську ракету Patriot PAC-3, ціна якої сягає приблизно 3,8 мільйона доларів.

За його словами, запуск серійного виробництва може розпочатися вже в серпні цього року, а на озброєння система може надійти у 2027-му – після дооснащення інфрачервоними головками самонаведення. Також він уточнив, що ракета здатна перехоплювати цілі на висоті до 25 кілометрів, аналогічно до Patriot.

Штілерман додав, що строки реалізації проєкту значною мірою залежать від темпів співпраці із західними партнерами та їхньої готовності швидко просувати процес уперед.