Про це заявив головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман у соцмережі X.

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Коли запрацює "антибалістичний щит"?

Денис Штілерман пояснив, що наразі ракета як така вже готова і повністю виконує команди керування.

З точки зору аеродинаміки вона повністю виконує всі команди керування, причому виконує їх жорстко й агресивно – саме так, як потрібно для збиття балістики. Це ми зробили,

– написав він.

Водночас співвласник Fire Point наголосив, що сама ракета є лише одним із елементів системи. Для ефективного перехоплення балістичних ракет її необхідно інтегрувати з головкою самонаведення, командним центром і радарами.

Штілерман пояснив, що збивати балістичні цілі українські військові зможуть лише після створення повноцінного комплексу, до якого увійдуть:

головка самонаведення від провідної європейської компанії;

інтеграція з C2-центрами (командними центрами);

захищений канал передачі цілевказання та команд корекції (datalink), який є стійким до будь-якого РЕБ-придушення;

інтегровані радари.

Наразі компанія Fire Point уже працює над кожним із цих чотирьох компонентів спільно з європейськими партнерами, щоб захистити небо над Україною та континентом.

Нагадаємо, раніше Денис Штілерман заявляв, що ракета-перехоплювач FP-7.x для ураження балістичних цілей успішно пройшла тестування основних характеристик. За його словами, під час випробувань ракета витримувала максимальні перевантаження та імітацію складних керованих сценаріїв.

Окрім цього, Fire Point готова запропонувати ще один свій виріб – ракету FP-9. Це повністю композитна швидкісна система, яка має допомогти у тестуванні та вдосконаленні виявлення сучасних цілей і їхньому ураженні засобами FP-7.x.