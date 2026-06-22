Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в новом интервью для ТСН.

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Что получит Украина от Германии?

Президент отметил, что США в настоящее время производят около 700 ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot ежегодно. По его словам, американская сторона также передала соответствующие лицензии Германии для расширения производства.

Немцы некоторое время назад начали производство, и мы уже подписали с ними контракт на значительную сумму — на 600 ракет. Это хороший контракт — когда они прибудут, безусловно, это довольно длительный процесс,

– заявил он.

Также Владимир Зеленский сообщил, что в рамках последних переговоров с президентом США Дональдом Трампом услышал положительный сигнал относительно возможного предоставления украинской стороне лицензии на производство соответствующих ракет.

Американская команда положительно отреагировала на лицензию. Впервые. Потому что всегда было так: "ну, не знаем, ну, может быть"… А что на этот раз они сказали? Они сказали, что видят, что решат этот вопрос", – добавил он.

Ранее он заявил, что американский президент планирует обратиться к американским оборонным компаниям, чтобы те производили ракеты по лицензиям в Европе и Украине. Украине нужно личное "ОК" Трампа для производства ракет.

Отметим, что главный редактор Defense Express Олег Катков недавно пояснил 24 Каналу, что Украина надеется получить от партнеров лицензии, однако даже Япония, которая частично производит ракеты для Patriot, потратила на это два года.