Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью ТСН.

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Украина ждет разрешения от Трампа

Глава государства рассказал, что впервые получил положительный сигнал относительно лицензий во время общения с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио после заседания G7. Американская сторона пообещала решить этот вопрос.

Зеленский подчеркнул, что крайне важно расширить производство ракет для систем противовоздушной обороны. Ведь в настоящее время производственные мощности США ограничены и позволяют изготавливать до 700 ракет для Patriot в год.

Ранее соответствующие лицензии получила Германия. Она запустила собственное производство, а Украина заключила с ней контракт на поставку 600 ракет.

Все согласны с тем, что у нас сегодня есть все технические возможности, чтобы начать производство ракет для систем Patriot. Для этого нужны лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас требуется одобрение лично от президента Трампа,

– заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям, чтобы те производили ракеты по лицензиям в Европе и Украине.

Напомним, в Украину поставят дополнительные истребители F-16. Поэтому Владимир Зеленский подчеркнул важность ускорения подготовки украинских пилотов. Кроме того, он сообщил, что девять стран подтвердили участие в программе PURL, в рамках которой Украина получит помощь на сумму более 1 миллиарда долларов.