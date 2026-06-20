Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что Европа на примере Украины увидела, как могут действовать США. Когда Вашингтон хочет оказать давление, он может просто прекратить поставки оружия, несмотря на свои контрактные обязательства.

По теме : Раскритиковал союзников по НАТО: Хегсет сделал новое заявление о присутствии войск США в Европе

Как действия США повлияли на отношение европейцев к собственной обороне?

Тимочко подчеркнул, что существует огромный спектр причин, которые подтолкнули европейцев к принятию решения о создании собственных систем противовоздушной обороны. Более того, к созданию единой комплексной системы защиты. Особенно на фоне угроз Дональда Трампа вывести американские войска с территории европейских стран.

"Также их довольно сильно мотивировал тот фактор, что после всех этих игр американцев по оказанию давления на европейцев и украинцев, произошло падение стоимости акций американских производителей оружия и резкий рост акций европейских", — отметил он.

Что подтолкнуло Европу к созданию комплексной системы ПВО: смотрите видео

Военный обозреватель отметил, что Украина сегодня играет значительную роль в плане удешевления систем противовоздушной обороны. Ведь тенденция сейчас такова, что ракеты будут заменяться дронами. И в ближайшей перспективе в стратегическом воздушном пространстве будут доминировать именно беспилотники разных габаритов и различной мощности, которые постепенно вытеснят классические ракеты и даже авиацию.

Европейцы понимают, что Украина обладает большим опытом управления разнообразными системами противовоздушной обороны и может применять их для реагирования на различные вызовы,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Поэтому для европейских стран жизненно необходимо обеспечить защиту своего воздушного пространства и своего благосостояния, располагая мощной системой ПВО. Сейчас Европа будет стремиться двигаться в этом направлении в военном плане.

Напомним, что Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина выступила инициатором создания Европейской антибаллистической системы. По его словам, для реализации этого масштабного проекта необходимо широкое сотрудничество с партнерами, правительствами европейских стран и оборонными компаниями.