Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Актуально Уражено підприємство зі складу Роскосмосу, мости та склади: ЗСУ вгатили по окупантах

Що відомо про нові ураження?

У ніч на 7 липня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по низці важливих об'єктів російського агресора. Цю масштабну операцію провели в рамках системного зниження воєнно-економічного потенціалу ворога. Під удар потрапило акціонерне товариство "Группа Кремний ЕЛ" у місті Брянськ, де наразі ступінь завданих збитків та остаточні результати ураження ще уточнюються.

АТ "Группа Кремний ЕЛ" є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Це підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які окупанти активно використовують у системах управління, зв'язку, радіоелектронної боротьби, а також у сучасних зразках озброєння російської федерації.

Які ще об'єкти військово-промислового комплексу Росії опинилися під ударом?

Окрім мікроелектронного виробництва, українські військові успішно атакували завод "Брянский" у місті Сельцо Брянської області Росії. У районі цього підприємства, яке є Брянським хімічним заводом, зафіксували чотири потужні вибухи. Завод є важливою складовою військово-промислового комплексу держави-агресора, адже виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального для боєприпасів і ракет, якими обстрілюють Україну.

Також підрозділи Сил оборони уразили нафтобазу аеродрому "Бєлгород" та два залізничні мости у районах населених пунктів Роздольне та Ічкі в анексованому Криму. Ці мости ворог активно використовував для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів. Додатково було завдано ударів по складах матеріально-технічних засобів загарбників у районах Волновахи та Ясинуватої Донецької області.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня українські дрони уразили 8 російських танкерів, а також суховантаж і паром, які належать до так званого "тіньового флоту" Росії та перебувають під міжнародними санкціями. Загалом Сили безпілотних систем завдали ударів по 58 військових цілях противника, повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

Крім того, у ніч на 2 липня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів росіян на окупованих територіях. Зокрема, було уражено склад безпілотників у Запорізькій області, залізничний міст біля Станиці Луганської, який використовувався для військової логістики, а також командно-спостережний пункт окупантів у Харківській області.